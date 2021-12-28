Алексей Гончаренко напомнил, что президент Украины уже извинялся перед главой Чесни в прошлом.

На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым. Такое заявление на собственном YouTube-канале сделал представитель Верховной Рады Алексей Гончаренко. Депутат считает, что действующий глава государства Владимир Зеленский не ответил на слова главы Чечни Рамзана Кадырова из-за страха перед российским губернатором.

У нас же теперь Зеленский запретил всем. По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может это у Зеленского там по-прежнему еще есть тот страх, он же там когда-то еще и извинялся. Алексей Гончаренко, депутат Украины

Напомним. что рамзан Кадыров предположил, что если Владимир Зеленский не прекратит агрессивную политику, направленную против Москвы, то Киев необходимо будет присоединить к территории РФ. Еще в 2018 году Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Гордону заметил, что из-за конфликта с Кадыровым ему пришлось извиняться. Это произошло из-за юмористической сценки, в которой комики продемонстрировали кадры с плачущим главой Чечни.

Старшую дочь Кадырова наградили медалью "За защиту прав человека".

Фото и видео: YouTube / Алексей Гончаренко