Старшую дочь Кадырова наградили медалью "За защиту прав человека"

Айшат Кадырова награждена по рекомендации Общественной палаты.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев наградил старшую дочь главы региона Рамзана Кадырова медалью "За защиту прав человека". Награду получила Айшат Кадырову, которая является министром культуры в республике. Об этом подписчикам рассказал Нухажиев в собственном Instagram-аккаунте.

Знак отличия передан Айшат Рамзановне за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни. пост в Instagram

Известно, что Айшат Кадырову представить к награде рекомендовала Общественная комиссия. Эксперты оценили ее вклад в укреплении взаимодействия между властью и гражданским обществом, а также сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия народа Чечни, высокий профессионализм в работе.

Напомним, что Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района. Девушка завершила обучение в государственном университете в республике. С 2016 года получила место главы модного дома Firdaws. В сентябре 2020 года находилась в должности первого заместителя министра культуры Чечни. В октябре 2021 года она назначена на должность министра.

Кадыров пригрозил Турции из-за открытия парка имени Дудаева.

Фото и видео: Instagram / n.nuhazhiev