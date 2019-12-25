Кадыров пригрозил Турции из-за открытия парка имени Дудаева

Такие действия не соответствуют образу Турции как дружественной по отношению к России стране, считает глава Чечни.

Открытие парка имени Дудаева в Турции угрожает отношениям Москвы и Анкары Такое мнение выразил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, обращаясь к турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

10 декабря в турецком Керфезе открыли парк имени первого главы самопровозглашенной Ичкерии* (признана террористической и запрещена в РФ) Джохара Дудаева и установили ему памятник. По мнению Кадырова, такие действия не соответствуют образу Турции как дружественной по отношению к России стране.

Пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия. Рамзан Кадыров, глава Чечни

По его мнению, один из парков города Грозного в таком случае логично назвать в честь основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение в одной из тюрем Турции. Сама же РПК в Турции считается террористической организацией.

Кадыров призвал внешнеполитическое ведомство России принять упреждающие дипломатические меры против подобных действий турецких властей.

Ранее Кадыров предложил дать правовую оценку словам Сокурова о Северном Кавказе.

Фото: Вконтакте / Рамзан Кадыров