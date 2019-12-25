Кадыров предложил дать правовую оценку словам Сокурова о Северном Кавказе

Чечня не имеет претензий к Ингушетии по территориям.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил дать правовую оценку словам российского режиссера Александра Сокурова о Северном Кавказе. Такое заявление чиновник сделал в собственном Telegram-канале. Он напомнил, что деятель культуры упоминал об уточнении административных границ между регионом и Ингушетией, которое происходило в 2018 году. Спикер объяснил, что распоряжение было дано на федеральном уровне, а стороны не имеют друг к другу взаимных претензий.

С инициативой выступила ингушская сторона. Рассмотрение вопроса проходило в полпредстве по СКФО, присутствовало шесть человек, подняли все документы, уступили весомую часть земель, хотя мне пришлось для этого успокоить наших старейшин. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Глава Чечни заметил, что республика не имеет претензий не только к Ингушетии, но также и к полпредству по Северо-Западному Кавказскому округу.

На встрече с СПЧ Путин начал спорить с режиссером Сокуровым об устройстве России.

Фото: YouTube / ИА Грозный - Информ

