Власти Ингушетии дали ответ на требования Кадырова

Главе Чечни предъявили три претензии.

Власти Ингушетии ответили на требования главы Чечни Рамзана Кадырова. Выступление сопредседателя общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждина Султыгова по данному вопросу опубликовали на YouTube-канале.

Султыгов озвучил три претензии властей республики к Кадырову. Одна из них касается территориального вопроса для определения границ между Ингушетией и Чечней. Ко второй претензии относятся нелицеприятные высказывания чеченских чиновников в адрес ингушского народа. Третья претензия касалась действий к беженцам из Ингушетии, проживавшим в Грозном во время военной кампании.

Также Султыгов попросил Кадырова "беречь братство" двух народов, чтобы сохранить уважение друг к другу. Он отметил, что если глава Чечни сделает навстречу один шаг, то в ответ власти Ингушетии сделают три шага.

Ранее Кадыров дал три дня народу Ингушетии на предъявление ему обвинений

Видео: YouTube / Мехк-Кхел Ингушетия