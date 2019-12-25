В заброшенном детском саду на Красносельском шоссе нашли женщину в крови

Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии с травмами головы.

Вечером 3 октября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы №26. Медики рассказали о госпитализации 42-летней женщины в тяжелом состоянии с травмами головы. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Пострадавшая истекала кровью в заброшенном детском саду на Красносельском шоссе. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибленную рану теменной области.

По подозрению в совершении преступления задержали двух безработных. Один из них оказался бомжом, гражданином Украины. Другой имеет прописку в Петербурге, был ранее судим. Обоих в СИЗО.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Фото: Piter.TV