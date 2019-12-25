Брат в пьяном угаре зарезал сестру в Красном Селе

Подозреваемого задержали по "горячим следам". Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге проводится расследование по факту убийства женщины в Красном Селе. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Труп 62-летней петербурженки с ножевым ранением в области живота нашли в квартире на Стрельнинском шоссе. По подозрению в совершении преступления задержали 70-летнего брата умершей. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, держал нож в руках, а также высказывал угрозы и попытки совершения суицида.

С места происшествия изъяли следы пальцев рук, биоматериалы, кухонный нож и платье. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что жителя Сестрорецка осудили на 11 лет за убийство падчерицы.

Фото: Piter.TV