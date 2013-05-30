Жителя Сестрорецка осудили на 11 лет за убийство падчерицы

Мужчину выдало пятнышко крови на странице в паспорте.

Суд в Петербурге вынес приговор жителю Сестрорецка Александру Самсонову, обвиняемому в убийстве падчерицы. Ближайшие 11 лет мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Курортного района.

Следствие установило, что во время ссоры в квартире на улице Токарева мужчина ударил свою падчерицу по голове. От полученной травмы 38-летняя петербурженка скончалась.

Отчим решил избавиться от тела женщины. Он вывез его в парк и закопал, а после этого сам обратился в полицию и заявил о пропаже родственницы. Все это время Самсонов вводил следствие в заблуждение. Когда тело нашли, он не опознал его.

Однако избежать наказания преступнику не удалось. Его выдало маленькое пятнышко крови на странице в паспорте. Стражи порядка провели генетическую экспертизу и установили, что биоматериал принадлежит погибшей женщине.

Ранее на Лермонтовском проспекте нашли труп мужчины с переломанными ногами.

Фото: Piter.TV