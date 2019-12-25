На Лермонтовском проспекте нашли труп мужчины с переломанными ногами

По предварительной информации, погибший упал с высоты.

Полиция Петербурга проводит проверку после гибели мужчины на Лермонтовском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Информация о трупе неизвестного поступила к стражам порядка 26 сентября в 19:16. По предварительной информации, смерть наступила в результате падения с высоты. Заявитель рассказал, что слышал глухой удар.

Погибшим оказался 45-летний мужчина, проживающий в "Ночлежке". Труп с многочисленными переломами ног и травмой головы доставили в морг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Ленобласти годовалый мальчик получил перелом лобной кости, упав с кровати.

Фото: Piter.TV