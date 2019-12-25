В Ленобласти годовалый мальчик получил перелом лобной кости, упав с кровати

Малыш случайно упал со второго яруса кровати.

Полиция Ленобласти проводит проверку после информации о травмировании годовалого мальчика в Волховском районе. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мальчик попал в детскую Волховскую больницу в тяжелом состоянии. У ребенка диагностировали кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб мягких тканей лица и переломом лобной кости.

Мать мальчика рассказала, что ее маленький сын случайно упал со второго яруса 2-ярусной кровати. Семья, в которой проживает мальчик, полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит. Кроме пострадавшего ребенка у родителей еще пять детей.

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Фото: pexels.com