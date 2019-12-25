Рабочий разбил голову, упав с рекламного щита на Новоизмайловском

В ночь на 17 сентября в Московском районе Петербурга произошел несчастный случай. Во время проведения монтажных работ на рекламном щите с подъемника-люльки упал рабочий. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Происшествие случилось на пересечении Новоизмайловского проспекта и Кузнецовской улицы в 03:40. Люлька с рабочим находилась на высоте трех метров. В какой-то момент мужчина не удержался и сорвался вниз. Свидетелем происшествия стал прохожий, он вызвал скорую помощь и полицию.
Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Фото: Piter.TV
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