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В Сертолово 8-летний мальчик с аутизмом упал с 7 этажа
Сегодня, 9:47
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Сертолово 8-летний мальчик с аутизмом упал с 7 этажа

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Ребенка с множественными травмами поместили в реанимацию.

Вечером 12 сентября в Сертолово госпитализировали 8-летнего мальчика, который упал с 7 этажа. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Ученик 1 класса выпал из окна квартиры на улице Молодцова в Сертолово. Ребенка в тяжелом состоянии с множественными травмами поместили в реанимацию. Пострадавший мальчик страдает аутизмом.

Ребенок проживает в полной семье, на учете не состоит. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге госпитализировали бомжа с травмами головы и коронавирусом.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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