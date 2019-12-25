В Сертолово 8-летний мальчик с аутизмом упал с 7 этажа

Ребенка с множественными травмами поместили в реанимацию.

Вечером 12 сентября в Сертолово госпитализировали 8-летнего мальчика, который упал с 7 этажа. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Ученик 1 класса выпал из окна квартиры на улице Молодцова в Сертолово. Ребенка в тяжелом состоянии с множественными травмами поместили в реанимацию. Пострадавший мальчик страдает аутизмом.

Ребенок проживает в полной семье, на учете не состоит. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге госпитализировали бомжа с травмами головы и коронавирусом.

Фото: Piter.TV