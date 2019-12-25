В Петербурге госпитализировали бомжа с травмами головы и коронавирусом

По предварительной информации, мужчина упал с высоты собственного роста.

Утром 12 сентября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из больницы №4. Медики рассказали о госпитализации мужчины без определенного места жительства с травмами головы в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мужчину 1984 года рождения увезли в больницу от дома на улице Брянцева. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, субдуральную гематому левой гемисферы мозга. Во время обследования у пострадавшего также обнаружили коронавирус и перевели в Александровскую больницу.

Обстоятельства получения травмы устанавливаются. Врачи считают, что мужчина упал с высоты собственного роста.

Ранее горожане помогли потерявшему сознание петербуржцу добраться до больницы.

Фото: Piter.TV