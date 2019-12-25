Горожане помогли потерявшему сознание петербуржцу добраться до больницы

Со Среднего проспекта Васильевского острова его доставили в клинику.

В воскресенье, 12 сентября, на Васильевском острове милосердные жители Петербурга помогли упавшему в обморок мужчине. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в ночное время. Горожанин шел по Среднему проспекту В.О. и вдруг упал. Прийти в чувства ему помогли прохожие. Через пару секунд к мужчине подбежали вышедшие из автомобилей водители. Не боясь испачкаться в крови, люди помогли встать пострадавшему. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу.

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