В японском аэропорту отменили все рейсы из-за взрыва

Полиция эвакуировала всех сотрудников воздушной гавани и пассажиров.

Администрация аэропорта японской префектуры Миядзаки была вынуждена отменить все рейсы после того, как на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв. Также специалисты заметили в месте инцидента задымление. Соответствующее заявление сделали сотрудники местного телеканала NHK. Представитель диспетчерской вышки подтвердил сведения о том, что зафиксировано обрушение около 8 часов утра по местному времени (в два часа ночи по Москве).

Мы в настоящее время проверяем, было ли это взрывом. Причина инцидента устанавливается, но шансов на открытие полос в ближайшее время нет. сотрудник аэропорта

На месте происшествия работают два расчета противопожарных служб. В результате предполагаемого взрыва оказалось повреждено асфальтовое покрытие. Полиция эвакуировала личный состав воздушной гавани и пассажиров. Сведения о пострадавших не поступали. Взлетно-посадочная полоса в настоящее время закрыта, а все рейсы отменены. Журналисты из издания Asahi добавили, что площадь повреждений составляет около 7 квадратных метров. Официальная причина разрушения асфальтового покрытия пока что не называется. По данным целого ряда СМИ, в экстренные службы поступало сообщение именно о взрыве. По данным полиции, ранее в аэропорту находили неразорвавшиеся боеприпасы, так как режимный объект находится на месте бывшей военно-воздушной базы Императорского флота Японии.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости