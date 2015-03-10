Прибывшие на место сотрудники МЧС успели вытащить из машины два газовых баллона.

В Москве взорвался и загорелся дом на колесах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером 28 сентября на улице Ангарской. Раздался взрыв, после которого начался пожар рядом с гаражами. Площадь возгорания составила порядка шести квадратных метров.

Также сообщается, что владелец дома пытался потушить огонь самостоятельно, однако получил ожоги третьей степени. Прибывшие на место сотрудники МЧС успели вытащить из машины два газовых баллона. Причины происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали, что на Сахалине загорелась строящаяся многоэтажка.

Видео: Telegram / SHOT