По предварительной информации, в зоне возгорания оказался баллон с газом.

На Сахалине загорелась строящаяся многоэтажка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел 26 сентября в городе Долинке. По предварительной информации, в зоне возгорания оказался баллон с газом. От воздействия пламени произошла его разгерметизация.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. В тушении огня участвовали восемь огнеборцев и три автоцистерны пожарно-спасательной службы. Спасатели продолжают работы на крыше дома.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре ликвидировали пожар на складе.

Видео: Telegram / Эхо Сахалина