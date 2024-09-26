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На Сахалине загорелась строящаяся многоэтажка

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По предварительной информации, в зоне возгорания оказался баллон с газом.

На Сахалине загорелась строящаяся многоэтажка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел 26 сентября в городе Долинке. По предварительной информации, в зоне возгорания оказался баллон с газом. От воздействия пламени произошла его разгерметизация.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. В тушении огня участвовали восемь огнеборцев и три автоцистерны пожарно-спасательной службы. Спасатели продолжают работы на крыше дома.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре ликвидировали пожар на складе.

Видео: Telegram / Эхо Сахалина

Теги: долинка, многоэтажный дом, пожар, сахалин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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