В воскресенье петербуржцев ждет жаркий день без осадков

Температура воздуха предстоящей ночью опустится до +15...+17 градусов. В окрестностях местами похолодает до +11 градусов. Днем ожидается +26...+28 градусов тепла.

Стал известен прогноз погоды на воскресный день недели в Петербурге. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, в Северной столице в воскресенье, 4 июля, ожидается малооблачный день без осадков. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Его скорость составит ночью 2-7 м/с, а днём порывы будут достигать 6-11 м/с.

Температура воздуха предстоящей ночью опустится до +15...+17 градусов. В окрестностях местами похолодает до +11 градусов. Днем ожидается +26...+28 градусов тепла.

Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало.



Недавно мы публиковали прогноз погоды в Ленобласти на 4 июля. Погода продолжит радовать теплом и солнцем

Ранее Piter.tv писал, что в Невском районе и Кронштадте отключат горячую воду.

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