В Невском районе и Кронштадте отключат горячую воду

На следующей неделе в четверг, 8 июля, теплоэнергетики протестируют сети в Кронштадтском районе, а 9 июля — в Невском районе.

На следующей неделе в четверг, 8 июля, теплоэнергетики протестируют сети в Кронштадтском районе, а 9 июля — в Невском районе Петербурга. Во время проверок отключат горячую воду, сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК".

Сообщается, что подробный анонс гидравлических испытаний будет опубликован накануне перед их проведением в разделе "Оперативная информация" на сайте ТЭКа. Узнать график водных ограничений для своего дома можно в разделе "График отключений", напоминают специалисты.

Теплоэнергетики подчеркнули, что предприятие сократило плановое отключение горячей воды в Петербурге из-за проведения матчей Евро-2020.

Недавно мы сообщали, что "ТЭК" обеспечил теплоснабжением 20 тыс. жителей Приморского района. ГУП "ТЭК СПб" обновило 2 421 метр трубопроводов на Яхтенной, Беговой, Савушкиной, Школьной улицах.

"ТЭК" планирует улучшить котельные в Невском районе. Обе котельные были построены в 60-х–70-х годах прошлого века.

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