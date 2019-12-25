"ТЭК" обеспечил теплоснабжением 20 тыс. жителей Приморского района

Работы ведутся на Яхтенной, Беговой, Савушкиной, Школьной улицах.

ГУП "ТЭК СПб" обновило 2 421 метр трубопроводов на Яхтенной, Беговой, Савушкиной, Школьной улицах. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе организации.

Реконструкция позволит обеспечить надежность и качество теплоснабжения 32 зданий, в том числе 22 жилых домов, в которых проживают порядка 20 тыс. жителей. Более того, в новом отопительном сезоне бесперебойное теплоснабжение получат два детсада, школа и два лечебных учреждения.

В настоящий момент специалисты восстанавливают газоны, обустраивают пешеходные дорожки и асфальтируют внутриквартальные проезды. Согласно договору, работы по благоустройству должны завершиться в ноябре этого года. Однако, в пресс-службе отметили, что работы завершатся на пять месяцев раньше.

Ранее мы писали, что "ТЭК" реконструирует крупную магистраль на севере Петербурга к ноябрю.

Фото: gptek.spb.ru