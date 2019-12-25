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"ТЭК" обеспечил теплоснабжением 20 тыс. жителей Приморского района
Сегодня, 14:50
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"ТЭК" обеспечил теплоснабжением 20 тыс. жителей Приморского района

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Работы ведутся на Яхтенной, Беговой, Савушкиной, Школьной улицах.

ГУП "ТЭК СПб" обновило 2 421 метр трубопроводов на Яхтенной, Беговой, Савушкиной, Школьной улицах. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе организации. 

Реконструкция позволит обеспечить надежность и качество теплоснабжения 32 зданий, в том числе 22 жилых домов, в которых проживают порядка 20 тыс. жителей. Более того, в новом отопительном сезоне бесперебойное теплоснабжение получат два детсада, школа и два лечебных учреждения. 

В настоящий момент специалисты восстанавливают газоны, обустраивают пешеходные дорожки и асфальтируют внутриквартальные проезды. Согласно договору, работы по благоустройству должны завершиться в ноябре этого года. Однако, в пресс-службе отметили, что работы завершатся на пять месяцев раньше.

Ранее мы писали, что "ТЭК" реконструирует крупную магистраль на севере Петербурга к ноябрю.

Фото: gptek.spb.ru

Теги: гуп тэк спб, приморский район, теплоснабжение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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