В Ленобласти 4 июля погода продолжит радовать теплом и солнцем

Воздух прогреется до +24...+29 градусов.

В воскресенье, 4 июля, в Ленобласти ожидается малооблачная и жаркая погода. Об этом сообщили в пресс-лужбе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Дождей в этот день не будет. В темное время суток подует восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Днем его сменит северо-восточный, порывы которого достигнут 6-11 м/с. Столбики термометров ночью покажут +8...+13 градусов, но уже утром потеплеет до +18 градусов. Днем станет совсем жарко, на термометрах можно будет увидеть +24...+29 градусов.

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