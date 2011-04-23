Куда сходить в Петербурге на выходных 3 и 4 июля

Piter.TV традиционно делится небольшой подборкой интересных мероприятий на субботу и воскресенье.

Грядущие выходные принесут с собой солнце и приятные +25 градусов – самая подходящая погода для прогулок! Заодно можно заглянуть в новое общественное пространство "Двор Гостинки" – внутреннюю площадку Гостиного двора. Там приятно посидеть со стаканчиком кофе или пофотографироваться.

А Piter.TV традиционно делится небольшой подборкой интересных мероприятий на субботу и воскресенье.

Суббота, 3 июля

В "Буквоеде" на Невском проспекте пройдет творческая встреча с писательницей Евгенией Лисенковой. Автор представит свою новую книгу "13 дерзких уроков счастья для тех, кто приуныл. Между бывшим и будущим" и прочтет свои стихи об отношениях и жизни. Поклонники смогут задать писательнице вопросы и получить автограф на книге.

Начало в 15.00, Невский пр-т, 46, 3 этаж. Вход свободный.

В "Севкабель Порту" пройдет новая тренировка на свежем воздухе. Вести интервальную тренировку с кардио и силовыми упражнениями будут мастер спорта Международного класса Анастасия Чивиль и топ-тренеры. Сопровождать занятие будут городские диджеи.

Начало в 11.00. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация обязательна. С собой нужно захватить коврик и воду.

А еще 3 июля – день Достоевского, поэтому волонтеры музея великого писателя подготовили объемную программу. Экскурсоводы разработали несколько экскурсий по адресам, связанных с жизнью писателя, а также с героями его произведений. Поклонников творчества Достоевского и просто любопытных горожан погрузят в атмосферу особого Петербурга, каким его видел сам автор. Экскурсии по Сенной площади, Владимирской, роману "Идиот" пройдут в формате нон-стоп с 12.00 до 15.00. По Невскому проспекту состоится одна экскурсия в 12.30.

Также волонтеры музея устроят квест "По следам Раскольникова" из 20 локаций, загадок и скрытых точек на карте. Для прохождения участникам понадобится смартфон, наушники и приложение izi.TRAVEL. Начало квеста в полдень, сбор у Кокушкина моста.

Во дворе музея "Разночинный Петербург" можно будет посмотреть выставку "Маленькие радости маленького человека" и загадочную инсталляцию "Тени старого Петербурга", там же пройдет уличный спектакль-миниатюра с игровой программой. В музее ЦСДФ откроется выставка фотографий с предыдущих дней Достоевского в Петербурге, а в библиотеке Маяковского будут играть в настолку по мотивам "Преступления и наказания".

Подробная программа и точные адреса – по ссылке. Все мероприятия бесплатные, на некоторые необходима предварительная регистрация.

Воскресенье, 4 июля

Как насчет арт-медитации "Сад культуры. Новое краеведение"? Интересный формат времяпрепровождения, который совмещает экскурсию, лекцию и практику диалога с искусством. Медиатор попробует разбудить в вас потенциал зрителя и научить больше воспринимать, осмыслять и реагировать, проявлять эмоции по отношению к искусству, задавать вопросы. Особенно полезна медитация окажется для тех, кто никак не может, но хочет понять современное искусство.

Место сбора групп – площадка у "Коворкинг Page" (Тихорецкий пр. 17Б). Время можно выбрать, но на сеанс необходимо зарегистрироваться. Участие в арт-медитации стоит 100 рублей.

Насыщенно провести время можно будет и на Соседском фестивале в историческом районе Семенцы. Для гостей прочитают лекции про музеи и озеленение, проведут дискуссии, мастер-классы по рисованию и изготовлению открыток, квест для детей, Сопровождать фестиваль будет живая музыка, также перед гостями выступит джазово-электронная группа "Неоновая аура". Один из интересных пунктов программы – установка архитектурных объектов, принять участие в этом занятии сможет любой желающий.

Начало в 12.00, сквер находится во дворе Дойникова переулка, д. 4-6). Вход свободный, полная программа – здесь.

В хорошую погоду можно совместить прогулку и получение новых знаний. У метро "Выборгская" в 11.00 стартует экскурсия с краеведом Ольгой Волковой. Экскурсовод проведет желающих до Площади Ленина, по пути рассказывая о зданиях гражданской и промышленной архитектуры, например, заводе "Русский дизель", Выборгской фабрике-кухне, "госпитальной слободе".

Участие бесплатное.

Коллаж: BiZkettE1 / Freepik / cottonbro / Anete Lusina / pexels / Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: "Севкабель Порт"; ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга