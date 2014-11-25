Новое общественное пространство открыли на внутренней территории Гостиного двора

Раньше широкой аудитории доступ в эту часть здания был закрыт.

Открытие нового общественного пространства состоялось в субботу в Петербурге. С 26 июня начал свою работу "Двор Гостинки" – внутренняя территория Большого Гостиного двора. Планируется, что в течение лета пространство будет только расширяться.

Организаторы отмечают, что попасть на территорию просто – нужно найти Садовую улицу и дойти по ней до середины Гостиного двора. Вовнутрь надо заходить через арку. Точный адрес места – Садовая, 17 напротив Садовой, 26.

Ранее мы сообщали о том, что Октябрьский районный суд Петербурга приостановил работу пространства "Никольские ряды" на 30 дней.

Фото: Анастасия Силенкова (Piter.tv)