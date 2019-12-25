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Октябрьский районный суд Петербурга приостановил работу пространства "Никольские ряды" на 30 дней. Об этом вечером 18 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "М ЭНД УАЙ Ф20" за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.3 КоАП РФ, – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что такое решение было принято из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований в период распространения коронавируса в городе.

Напомним, в четверг, 17 июня, стало известно, что пространство "Никольские ряды" закрыли до 20 июня по "техническим причинам".

Ранее мы писали, что из-за коронавируса в "Летнем театре в Бутылке" отменили программу мероприятий.

Фото: Piter.tv