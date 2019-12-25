  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пространство "Никольские ряды" закрыли до 20 июня по "техническим причинам"
Сегодня, 14:42
172
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Пространство "Никольские ряды" закрыли до 20 июня по "техническим причинам"

0 0

"Маркет у моря" перенесли на более поздние даты.

Вход в "Никольские ряды" будет закрыт до 20 июня. Об этом сообщила пресс-служба на страничке пространства в Instagram.

Закрытие объяснили "техническими причинами". "Маркет у моря", который должен был работать с 18 по 20 июня, также будет закрыт. Мероприятие перенесут, дата станет известна позднее. 

Напомним, в "Никольских рядах" проходил фестиваль болельщиков в дни матчей Сборной России. Будут ли принимать футбольных фанатов после 20-го июня — не сообщается. 

Фото: пресс-служба "Никольских рядов"

Теги: никольские ряды, общественное пространство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии