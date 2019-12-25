Пространство "Никольские ряды" закрыли до 20 июня по "техническим причинам"

"Маркет у моря" перенесли на более поздние даты.

Вход в "Никольские ряды" будет закрыт до 20 июня. Об этом сообщила пресс-служба на страничке пространства в Instagram.

Закрытие объяснили "техническими причинами". "Маркет у моря", который должен был работать с 18 по 20 июня, также будет закрыт. Мероприятие перенесут, дата станет известна позднее.

Напомним, в "Никольских рядах" проходил фестиваль болельщиков в дни матчей Сборной России. Будут ли принимать футбольных фанатов после 20-го июня — не сообщается.

Фото: пресс-служба "Никольских рядов"