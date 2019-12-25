В "Никольских рядах" пройдет фестиваль болельщиков в дни матчей Сборной России по футболу

Мероприятие бесплатное, но нужна предварительная регистрация.

В общественном пространстве "Никольские ряды" пройдет open-air фестиваль болельщиков "Наши Парни" в поддержку Сборной России по футболу. Он стартует 12 июня при поддержке ПАО "Мегафон".

В "Никольских рядах" будут транслироваться матчи с участием сборной России, а также другие наиболее значимые игры Евро-2020. Для гостей организуют турнир по уличному футболу, любительские матчи со звездами, концерты и автограф-сессии с участием амбассадоров Сборной России по футболу. Вход на фестиваль будет свободным, но требуется предварительная запись на сайте Timepad. Всю дополнительную информацию можно найти в соцсетях пространства.

Основная фан-зона будет на Конюшенной площади. Она начнет работать с 11 июня.

Фото: предоставлено пресс-службой "Никольских рядов"