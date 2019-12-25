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В "Никольских рядах" пройдет фестиваль болельщиков в дни матчей Сборной России по футболу
Сегодня, 17:27
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В "Никольских рядах" пройдет фестиваль болельщиков в дни матчей Сборной России по футболу

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Мероприятие бесплатное, но нужна предварительная регистрация.

В общественном пространстве "Никольские ряды" пройдет open-air фестиваль болельщиков "Наши Парни"  в поддержку Сборной России по футболу. Он стартует 12 июня при поддержке ПАО "Мегафон".

В "Никольских рядах" будут транслироваться матчи с участием сборной России, а также другие наиболее значимые игры Евро-2020. Для гостей организуют турнир по уличному футболу, любительские матчи со звездами, концерты и автограф-сессии с участием амбассадоров Сборной России по футболу. Вход на фестиваль будет свободным, но требуется предварительная запись на сайте Timepad. Всю дополнительную информацию можно найти в соцсетях пространства. 

Основная фан-зона будет на Конюшенной площади. Она начнет работать с 11 июня. 

Фото: предоставлено пресс-службой "Никольских рядов"

Теги: никольские ряды, фестиваль болельщиков, футбол
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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