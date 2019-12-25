В выходные пустят дополнительные "Сапсаны" между двумя столицами

Дополнительные поезда в Москву отправятся в 9:00, 13:00 и 21:00.

В выходные, с 19 по 21 июня, РЖД пустит дополнительные три пары "Сапсанов", которые свяжут две столицы. В пресс-службе компании отметили, что это связано с растущим спросом направления среди пассажиров и постепенным снятием ограничений.

Дополнительные поезда в Москву отправятся в 9:00, 13:00 и 21:00. Дополнительные "Сапсаны" в Петербург отправятся в 13:30, 15:30 и 21:00.

Напомним, что попытка покупки билетов на "Сапсан" обошлась петербурженке в 20 тысяч.

Фото: rzd.ru