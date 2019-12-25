Попытка покупки билетов на "Сапсан" обошлась петербурженке в 20 тысяч

После отмены операции она обнаружила списание денег.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 5 июня в полицию обратилась женщина 1951 года рождения. Она заявила, что пыталась купить железнодорожные билеты на поезд "Сапсан" по интернету.

После нескольких неудачных попыток произведения оплаты она попыталась отменить операцию, но обнаружила списание денег со счёта. Сумма ущерба составила 21 090 рублей.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после получения документов подтверждающих проведение операции.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге "сотрудник прокуратуры" обокрал токаря.

Фото: Piter.tv