РЖД вернёт отменённые из-за пандемии "Сапсаны"

Как и ранее, между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать 13 пар "Сапсанов".

РЖД вернёт в расписание "Сапсаны", которые отменили в связи с падением пассажиропотока, вызванного пандемией коронавируса. Об этом пишут "РИА Новости".

Временный график поездов был рассчитан до 23 июня. С 24 расписание вернётся к норме. В пресс-службе РЖД отметили, что продажа билетов на вернувшиеся поезда уже ведётся.

Теперь по будням, как и ранее, между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать 13 пар "Сапсанов", а по выходным — 15. Один из них будет следовать в Нижний Новгород через Москву.

Ранее мы рассказывали, что на праздничные дни между Петербургом и Москвой запустят сдвоенные "Сапсаны".