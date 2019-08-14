В тушении лесных пожаров в районе Кемера участвует российский самолет-амфибия Бе-200ЧС

Кемер сильнее остальных регионов пострадал от лесных пожаров.

Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС задействован в тушении лесных пожаров в районе Кемера, расположенного в южной части Турции. Известно, что эта территория больше всего пострадала от природной стихии за последние дни. Очевидцы заметили, что в небе фиксируется густой дым от возгораний. Он заметен из ряда гостиниц, находящихся на береговой линии. В пресс-службе ГУ МЧС России заметили, что два специальных средства вылетели в Турцию для поддержки местным экстренным ведомствам.

Напомним, что в Турции с начала июля стоит чрезвычайно жаркая и сухая погода. Температура воздуха достигает в ряде провинций 45-47 градусов по Цельсию. Из-за существующего риска возгораний власти регионов страны запретили населению вход в часть лесных зон, а также проведение пикников и разведение огня во многих районах. Генеральное консульство Росси в Анталье прессе, что местные администрации заверяют путешественников в отсутствии каких-либо угроз для объектов массового туризма в республике из-за лесных пожаров.

В Греции упал пожарный самолет типа Canadair.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / РИА Новости