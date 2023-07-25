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В Греции упал пожарный самолет типа Canadair

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На текущий момент власти не смогли связаться с летчиками.

Пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на Эвбее Соответствующее заявление в эфире сделали журналисты местного телеканала ERT. Авторы смогли опубликовать кадры с моментом падения воздушного судна. На официальном сайте газеты "Энтос" уведомили читателей о том, что в настоящее время на место происшествия отправлены правоохранительные органы. По предварительным сведениям, бортом управляли два летчика. Одному из пилотов  - 26 лет.  Самолет Canadair пропал с радаров и был замечен патрульным вертолетом. Очевидцы рассказали, что на месте трагедии слышался взрыв.

По информации, в районе Платанистоса в Каристосе произошло падение Canadair. Сейчас над местом падения летает вертолет, чтобы увидеть, что произошло.

пост телеканала

Греческие СМИ заметили, что самолет Canadair совершил сброс воды, а затем упал в труднодоступном месте. До него пытаются добраться пожарные службы и полиция. Пока что попытки связи с пилотами не удались.

В жилом доме в Нижнекамске произошел взрыв и начался пожар, пострадали два человека.

Фото и видео:  ERT

Теги: canadair, гркция, лесные пожары
Категории: Тема дня,

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