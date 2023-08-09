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В трейлере кроссовера Dead by Daylight с "Чужим" назвали дату релиза главы

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Премьера новинки запланирована на 29 августа.

Авторы компьютерной игры Dead by Daylight показали в социальных сетях трейлер коллаборации с франшизой "Чужой" (Alien). Речь идет о 29 главе проекта, которая будет  представлена в виде платного дополнения для пользователей. Официальная премьера запланирована на 29 августа. Известно, что ключевым персонажем в сюжете станет Эллен Рипли, которая появлялась в первом фильме. Маньяком станет опасный пришелец ксеноморф. Локацией для истории выступят облом ки космического корабля "Ностромо". Создатели пообещали геймерам улучшить графику для персональных компьютеров, а также поведение ботов, исправление багов.

В космосе никто не услышит ваших криков. Но вы не в космосе.

описание ролика

Напомним, что ранее новым персонажем в Dead by Daylight стал актер Николас Кейдж. Также в производстве остается фильм по вселенной игры.

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Фото и видео: YouTube / Dead by Daylight

Теги: dead by daylight, копьютерная игра, кроссовер, трейлер, чужой
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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