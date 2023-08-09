В свежих геймплейных роликах Mortal Kombat 1 показали Ли Мей и фаталити

Игра выйдет в свет с 19 сентября.

Популярное геймиздание IGN опубликовало в социальных сетях два свежих ролика для компьютерной игры Mortal Kombat 1Первое видео посвящено геймплею за персонажа Ли Мей в режиме "Башня", который был записан на фестивале Evo 2023. В кадре также можно увидеть камео-бойца "Фрост". Второй ролик показывает боевой арсенал Ли Мей, Джонни Кейджа, Фрост, Сони, Джакса и других героев. Официальная премьера проекта запланирована на 19 сентября. Игра выйдет для персональных компьютеров, а также на платформах PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. С 18 по 21 августа состоится бета-тестирование. В нем смогут принять участие только те пользователи, которые предзаказали игру на консоли PS5 Xbox Series. Ранее стало известно, что ростер MK1 пополнят Рептилия, Ашра, Хавик и Герас.

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Фото и видео: YouTube / IGN