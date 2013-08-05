В трейлере Hogwarts Legacy высмотрели интерфейс

Создатели не раскрывают карты по проекту, который должен выйти к концу года.

В трейлере компьютерной игры Hogwarts Legacy по вселенной "Гарри Поттера" эксперты высмотрели интерфейс. Они напомнили, что разработчики практически ничего не рассказывают о механике своего проекта, хотя официальный релиз запланирован к концу 2022 года. Из-за недостатка информации в социальные сети утекают данные, а интернет наполняется слухами о вариантах издания технологического продукта и потенциальных бонусах за оформление предзаказа.

Пользователи из онлайн-ресурса Reddit обнаружили в опубликованном трейлере, показанном в рамках мероприятия State of Play, игровой интерфейс. Одновременно о своих находках рассказали сразу двое пользователей. На кадрах они заметили мини-карту и панель с уровнем здоровья персонажа. Они расположены в левом верхнем углу. Также виден набор навыков, который является традиционным для раскладок геймпадов. По мнению специалистов, появившийся на долю секунды интерфейс, выглядел незавершенным и только рабочим вариантом.

Джейми Фокс чистит бассейны и убивает вампиров в трейлере "Дневной смены".

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