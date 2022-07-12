Джейми Фокс чистит бассейны и убивает вампиров в трейлере "Дневной смены"

Фильм ужасов выйдет 12 августа.

Американский актер Джейми Фокс чистит бассейны и убивает вампиров в трейлере фильма ужасов "Дневная смена". Стриминговый онлайн-сервис поделился в социальных сетях кадрами из новой картины, в которой задействованы также Снуп Догг, Дэйв Франко, Карл Соус и другие популярные личности. Создатели проекта заверяют о том, что их работа понравится ценителям таких сериалов и фильмов как "Баффи", "Ангел" и "Сумерки". При этом зрители не увидят привычных любовных линий и длинных диалогов.

В центре сюжета оказывается трудолюбивый отец семейства Бад Яблонски. Мужчина хочет собрать деньги для учебы своей дочери. Также девочке требуется средства для установки брекетов. Основной работой отца является чистка бассейнов, а подработкой - истребление потусторонних существ. За режиссерское кресло сел

аскадёр и актёр Джей Перри.

Официальный релиз фильма запланирован на Netflix 12 августа.

Вышел трейлер фильма "Амстердам" с Кристианом Бэйлом и Марго Робби.

Фото и видео: Netflix