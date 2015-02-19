Вышел трейлер фильма "Амстердам" с Кристианом Бэйлом и Марго Робби

Его премьера состоится в ноябре 2022 года.

20th Century Studios представила первый трейлер комедии "Амстердам" режиссера Дэвида Оуэна Расселла.

События фильма развернутся в 1930-х года. В центре сюжета - двое солдат и медсестра, которые стали свидетелями убийства, но по итогу подозрение падает на них самих.

Главные роли исполнили Кристиан Бэйл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон. Также в фильме снялись Роберт Де Ниро, Крис Рок, Аня Тейлор-Джой, Рами Малек и другие. "Амстердам" выйдет в кинотеатрах в ноябре 2022 года.

Ранее Amazon представила новый тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти".

Видео: YouTube / 20th Centuri Studios