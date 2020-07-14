Премьера сериала состоится 2 сентября.

Студия Amazon представила новый тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти", в котором представили новые кадры с участием главных персонажей.

События "Колец власти" развернутся за тысячи лет до событий романов писателя Джона Рональда Руэла Толкина. В нем расскажут о Второй эпохе Средиземья.

Мировая премьера "Колец власти" состоится на стриминговом сервисе Amazon Prime Video 2 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер фильма "Смотри, как они бегут".

Видео: YouTube / Prime Video