Вышел первый трейлер фильма "Смотри как они бегут"

Его премьера намечена на 9 мая 2022 года.

Кинокомпания Searchlight Pictures представила первый трейлер триллера "Смотри как они бегут" режиссера Тома Джорджа.

Действия фильма разворачиваются в Лондоне 1950-х годов. По сюжету местный инспектор с новичком-констеблем расследуют убийство одного из членов съемочной группы, которая пыталась экранизировать одну из пьес Вест-Энда. Оба оказываются в центре загадочного дела.

Главный роли исполнили Сэм Рокуэлл, Сирша Ронан и Эдриен Броуди. Премьера фильма намечена на 9 мая 2022 года.

Ранее мы сообщали, что в Сети появился новый тизер фильма "Тор: Любовь и гром".

Видео: YouTube / Searchlight Pictures UK