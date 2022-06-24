В Сети появился новый тизер фильма "Тор: Любовь и гром"

В Интернете появился новый тизер фильма "Тор: Любовь и гром". Ролик на собственном YouTube-канале Marvel Entertainment выпустила американская киностудия. В небольшом фрагменте создатели продемонстрировали зрителям сражение между Богом Грома и главным злодеем Горром.
О картине известно то, что сюжет четвертой части покажет историю жизни громовержца Тора после событий фильма "Мстителей: Финал". Супергерой временно решает странствовать с командой Стражей Галактики, после чего отправляется в одиночное путешествие. Поиски себя прерываются Убийцей Богов Горром.
В России премьерный показ не состоится из-за проведения на Украине специальной военной операции.
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Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment
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