Авторы The Hunter анонсировали симулятор рыбалки с открытым миром The Angler

Игра выйдет в свет в текущем году на PC.

Студия-разработчик Expansive Worlds, ответственная за создание симулятора охоты theHunter: Call of the Wild, анонсировала свой новый проект. На этот раз речь идет о симуляторе рыбалки Call of the Wild: The Angler. Компьютерная игра совместит в себе обычную рыбалку и мир, в котором пользователям придется тщательно подготавливаться к походу на ловлю, придумать собственную экипировку и снаряжение.

Известно, что мир The Angler можно будет исследовать на ногах персонажа, внедорожнике или лодке. Благодаря этому решению игроки смогут находить новые места для рыбалки. Авторы также предусмотрели в проекте смену времён суток, что повлияет на вид вылавливаемой рыбы.

Напомним, что Call of the Wild: The Angler выходит в 2022 году на персональных компьютерах. Далее планируются к релизу версии для игровых консолей.

В сеть утёк трейлер обновления Age of Sorcery к выживалке Conan Exiles.

Фото и видео: YouTube / Expansive Worlds