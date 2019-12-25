В сеть утёк трейлер обновления Age of Sorcery к выживалке Conan Exiles

Релиз контентного дополнения намечен на третий квартал 2022 года.

В сеть утёк трейлер обновления Age of Sorcery к компьютерной онлайн-игре-"выживалке" Conan Exile. Напомним, что официальная презентация крупного контентного дополнения должно было выйти 21 июня. Об этом игроков уведомили представители компании Funcom. Однако хакеры досрочно слили ролик в социальные сети, поэтому пользователи уже сейчас могут оценить апдейт.

В ролике говорится о том, что в Conan Exiles появится боевой пропуск, а со стартом Age of Sorcery в игру добавят магазин. Данные нововведения позволят пользователям получать снаряжение, маунтов, скины и прочие косметические возможности. Сменить внешний вид персонажа игрокам поможет система трансмогрификации снаряжения.

Также во Вселенной Conan Exiles появится магия, а герои смогут освоить ряд школ, включая некромантию. Изменится система уровней, а также особые навыки. Ради упрощения перемещений между локациями создатели добавили в проект телепортацию.

Напомним, что официальный релиз проекта Age of Sorcery намечен на третий квартал 2022 года.

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Фото и видео: YouTube / Flirtze