Игроки смогут присоединиться лишь к двум из них.

Создатели мода Fallout London представили семь фракций. На YouTube-канале разработчики пользовательской модификации продемонстрировали зрителям свои наработки по проекту Fallout 4. Амбициозная работа призвана превратить американские Пустоши в постапокалиптический Лондон. В нем игрок сможет выстраивать свои маршруты, решая, какой из фракций оказывать поддержку. На текущий момент презентованы семь фракций, но присоединиться можно будет только к пяти из них.

Одной из фракций станет Gentry, члены которой являются текущим иправителями Лондона, а также потомками довоенной аристократии и членов британского правительства. Их центр базируется в Вестминстере. Они пытаются воссоздать королевство. Представители Tommies считаются бывшими ополченцами, которые должны были защитить город. Для них предусмотрена роль правоохранителей порядка. Игрок не сможет присоединиться к Tommies и Gentry.

Еще одним движением заявлено 5th Column. Оно хочет разрушить лондонский истеблишмент, а также сформировать новую империю на руинах старого королевства. Camelot представляет из себя подпольную организацию, которая намерена свергнуть власть Gentry и установить свою республику методами революции.Члены Isle of Dogs Syndicate - криминальные лидеры. Они контролируют район Миллуолл, а также торгуют и сортируют мусор. Их оппонентами считаются представители банды Vagabonds. Она вдохновлена "Острыми козырьками" и другими гангстерами. Последней фракцией в проекте станет Angel — секретная организация учёных.

Напомним, что о сроках выхода Fallout London информации нет.

Разработчики Sonic Origins рассказали про особые режимы и музей.

Фото и видео: YouTube / yaboiii