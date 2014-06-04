Разработчики Sonic Origins рассказали про особые режимы и музей

Игровая серия про синего ежа Соника выйдет 23 июня.

Разработчики компьютерной игры про синего ежа Sonic Origins рассказали про особые гейм-режимы, а также музей дополнительного контента. Создатели презентовали публике трейлер сборника классических игр о персонаже. На данный момент известно, что юбилейный сборник будет включать в себя улучшенные широкоэкранные визуальные эффекты и анимацию. Игрок получит возможность включить для себя бесконечные жизни, а также сохранить исходное изображение в формате 4:4 и другие ограничения.

Важным пунктом в истории является то, что проект Sonic Origins будет включать в себя первую в истории широкоэкранную версию Sonic 3 & Knuckles. Она считается одной из лучших в серии игр про Соника.Геймер сможет сыграть во все четыре ретро-игры в режиме одной истории. Версия Sonic CD сохранит свои оригинальные фильмы. Также разработчики продумали коллекционные монеты, которые пользователь сможет потратить, например, для перезапуска уровня.

Также существуют режимы с зеркальными уровнями и особыми битвами с боссами. При этом в проекте Sonic 3 не будет музыки из оригинальной игры. В 90-е годы XX века композиции для игры писала команда Майкла Джексона. СМИ не исключают, что проблемы в данном направлении связаны с копирайтом.

Напомним, что Sonic Origins выйдет 23 июня на игровых консолях Nintendo Switch, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и персональных компьютерах.

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Фото и видео: YouTube / Sonic the Hedgehog