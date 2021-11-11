Bethesda показала новые кадры игрового процесса Starfield

Разработчики показали также и кат-сцены.

Компания на собственном YouTube-канале Bethesda показала новые кадры игрового процесса своего нового проекта Starfield. Известно, что кадры были продемонстрированы главой студии-разработчика Тоддом Говардом, которое специалист дал порталу IGN. Видео появилось в социальных сетях 15 июня.

на кадрах разработчики показали не только моменты игрового процесса, но также некоторые кат-сцены (ролики, созданные на основе "движка" игры). Тодд Говард ответил на ряд вопросов американских журналистов, касающихся механик и возможностях компьютерной игры Starfield. Эксперт добавил, что в Starfield будет включена система процедурной генерации. За счет этой возможности геймеры получат возможность при помощи своего персонажа посетить около тысячи планет. Глава студии заметил, что не все из них будут интересными, но через них создатели передают игрокам ощущение масштаба Вселенной.

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Фото и видео: YouTube / Bethesda Softworks