Анонсирована игра от создателя Frostpunk про Польшу при Царской России

Над Codename Vitriol работают польские специалисты.

Компанией-разработчиком Bit Studios, создавшей такие проекты как This War of Mine и Frostpunk, анонсирована новая компьютерная игра про Польшу при Царской России. Презентация состоялась в рамках последнего издательского партнерства. Создатели отметили, что работают над "глубокой, морально неоднозначной RPG", которая будет основана на повествовании. На текущий момент игра известна под названием Codename Vitriol. Игра на самом деле является работой польской команды Fool"s Theory. Эта группа, для примера, работала над двумя последними частям The Witcher, а также помогала при разаботке таких игр, как Outriders и Divinity Original Sin 2.

Состоялся анонс ролевой игры Dragon"s Dogma 2 на движке RE Engine.

Фото и видео: YouTube / 11 bit studios