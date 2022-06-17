анонсы второй части проекта разместила компания Capcom.

Состоялся анонс ролевой игры Dragon"s Dogma 2 на движке RE Engine. Презентация компьютерной игры состоялась в рамках трансляции, которая была посвящена десятилетию оригинального проекта. Вторую часть презентовала компания Capcom. Один из создателей, игровой директор Хидеаки Ицуно подтвердил общественности, что игра находится в стадии разработки. Он показал также логотип. В частности, над ним работали несколько человек из состава оригинального проекта (Дайго Икено и Кеничи Судзуки).

В Capcom отметили, что Dragon"s Dogma 2 разрабатывается с использованием проприетарного движка RE Engine. На нем же работает большинство продуктов от фирмы, начиная от Resident Evil и заканчивая грядущими ремейками Street Fighter 6 и Resident Evil 4.

Dragon"s Dogma – RPG-песочница, разработанная Capcom, вышла в мае 2012 года на Xbox 360 и PlayStation 3.

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Фото и видео: YouTube / Dragon"s Dogma

