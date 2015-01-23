Netflix выпустил первый тизер "Блондинка" с Анной де Армас

Картина расскажет о жизни Мерлин Монро.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил первый тизер фильма-байопика "Блондинка" с Анной де Армас в роли Мэрилин Монро, звезды 1950-ых годов. В кадре представлена актриса, которая плачет в своей гримерке. После этого она начинается решительно смеяться, смотря на свое отражение в зеркало. По мнению пользователей YouTube-канала, девушке удалось добиться близкого сходства с голливудской звездой.

Напомним, что в актерском составе также заявлены Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Эдриен Броуди, Лили Фишер, Гаспар Филлипсон. Режиссером и сценаристом новой картины выступил Эндрю Доминик, известный зрителям по фильму "Ограбление казино". Проект основан на сюжете романа писательницы Кэрол Оутс о личной жизни Мэрилин Монро.

Создатели показали нарезку из геймплея A Plague Tale: Requiem из превью IGN.

Фото и видео: YouTube / Netflix

