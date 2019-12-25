Создатели показали нарезку из геймплея A Plague Tale: Requiem из превью IGN

Релиз игры запланирован на 2022 год.

Разработчики показали нарезку из геймплея компьютерной игры A Plague Tale: Requiem. Ролик с последней сборкой проекта опубликован для международного издания IGN. Журналистам разработчики запретили выкладывать полноценное прохождение за героев. В результате СМИ презентовали зрителям семиминутную выдержку с исследованием различных локаций.

Видео содержит в себе кадры прохождения лесного уровня, на котором персонажи Амиция и Гюго скрываются от врагов между деревьев, а также прячутся в кустах. В определённый момент они окажутся в городе, полевом лагере, проникнут в крепость.

Напомним, что проект Plague Tale Requiem выходит на игровых консолях PS5, Xbox Series X|S и PC в текущем году.

Вышел свежий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Фото и видео: YouTube / IGN