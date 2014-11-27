Релиз игры запланирован на 2023 год.

Вышел свежий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В ролике создатели показали начало компьютерной игры. Известно, что работа ведется специалистами от компании Microsoft и студии-разработчика GSC. Новое видео по проекту было презентовано в рамках расширенной презентации Xbox. Оно показано зрителям на английском языке с украинскими субтитрами. Также подтверждена официальная дата выхода игры. Релиз запланирован на 2023 год.

Мы можем остаться со старым, боясь перемен… но скажите мне, хотите ли вы, чтобы наши потомки запомнили нас трусами? Или теми, кто осмелился шагнуть вперёд, к лучшему человечеству. пресс-служба

Напомним, что разработчики игры сообщили, что отказываются от русской озвучки. Останется только украинская и английская версии, но с возможностью русских субтитров.

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Фото и видео: YouTube / GSC Game World

