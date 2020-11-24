Создатели Saints Row анонсировали "Фабрику боссов"

Проект презентован на Summer Game Fest-2022.

Создатели компьютерной игры Saints Row из студии-разработчиков Volition совместно с издательством Deep Silver анонсировали "Фабрику боссов". Презентация нового проекта была сделана в рамках мероприятия Summer Game Fest. Известно, что для пользователей релиз будет бесплатен. В нем геймеры получат возможность редактировать своего будущего персонажа-боевика: начиная от телосложения до цвета зубов. Юзер может выбрать татуировки для героя, форму губ, шрамы, косметику и установить желаемые от него эмоции.Далее персонаж будет загружен в облачный сервис.

На текущий момент демонстрационная версия "Фабрика боссов Saints Row" уже доступна в Epic Games Store, а также на официальном сайте проекта. Напомним, что перезапуск Saints Row выйдет 23 августа на PC и игровых консолях.

На Summer Game Fest представили трейлер игры Zenless Zone Zero.

Фото и видео: YouTube / Saints Row